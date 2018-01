Ieper verliest twee raadsleden 31 januari 2018

02u55 0 Ieper De stad Ieper telt 34.950 inwoners. Het rijksregister maakte het bewonersaantal gisteren bekend. Dat betekent dat het aantal te verkiezen raadsleden voor Ieper 31 bedraagt, twee minder dan het huidige aantal.

Het aantal geboorten in Ieper lag in 2017 (315) een punt hoger dan in 2016 (314). Dit staat in schril contrast met het gemiddelde West-Vlaamse geboortecijfer, dat met 4,1 procent daalt. Na een bevolkingsstijging met 53 inwoners in 2016, noteren we in 2017 een daling met 53 inwoners.





Daarmee blijft het bevolkingscijfer op 1 januari 2018 boven dat van 1 januari 2013 (34.930), het begin van de lopende bestuursperiode. Nochtans werd er een kleine stijging van de bevolking verwacht voor 2017, maar daarvoor zijn er te veel inwoners gestorven. Het aantal overlijdens steeg van 349 naar 423 (plus 74). Een andere vaststelling is dat het aantal nieuwe inwoners jonger dan 25 jaar (het zijn er zo'n 380) hoger ligt dan de som van geboorten in Ieper in dezelfde periode. Er is dus een duidelijke verjonging door inwijking.





Het aantal ingeschreven vluchtelingen op 1 januari 2018 bedraagt 45. Het aantal buitenlanders op het totaal van de bevolking bedraagt nu 4,5 procent, iets meer dan vorig jaar.





Ook in 2017 waren de Polen de grootste groep (293), gevolgd door de Fransen (183), de Roemenen (95), de Nederlanders (78) en de Britten (62). Er zijn nu 103 nationaliteiten aanwezig in de stad. De cijfers werden bekendgemaakt met het oog op de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. (CMW)