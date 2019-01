Ieper reikt Groene Pluim uit Christophe Maertens

31 januari 2019

07u18 2 Ieper De winnaars van De Groene Pluim in Ieper zijn Kathleen Bevernage, Tuinsappen Lombaerts Calville en Fietsenbond Ieper. Dat werd woensdagavond bekend gemaakt.

De Ieperse milieuraad reikt jaarlijks een Groene Pluim uit voor mensen, bedrijven of verenigingen die zich inzetten voor natuur, milieu en duurzaamheid in onze stad. Ieper kreeg twaalf nominaties binnen. In de categorie individueel kreeg Kathleen Bevernage uit Ieper de Groene Pluim . Kathleen is vooral actief als vrijwilliger in verenigingen die bezig zijn met milieu en sociale thema’s. In de categorie non-profit vereniging kwam de Fietsersbond als laureaat uit de bus, terwijl dat in de categorie bedrijf Tuinsappen Lombaerts Calville is.