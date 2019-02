Ieper plant weer geboortebomen Christophe Maertens

27 februari 2019

11u57 0 Ieper In Ieper worden op zaterdag 2 maart geboortebomen aangeplant. De actie is een organisatie van de stad en de Gezinsbond.

“Alle gezinnen die vorig jaar een kindje kregen, worden uitgenodigd om op Iepers grondgebied een boom te planten”, zegt Lieven Stubbe, diensthoofd milieueducatie en landschapszorg. “Dat zijn 140 gezinnen.”

Het eerste weekend van maart planten de ouders boompjes en struiken in het Hamiltonpark bij de vestingen, aan de Vijvermeersen in Zillebeke, langs de Oostkaai in Boezinge, in Steenakkerstraat in Dikkebus en in de Rodenbachstraat in Vlamertinge. “De boomplantactie is de perfecte gelegenheid om samen onze stad jonger en groener te maken”, besluit Stubbe.