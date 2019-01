Ieper opnieuw in de sneeuw Christophe Maertens

23 januari 2019

09u43 0

Voor de tweede dag op rij viel er sneeuw in Ieper. In tegenstelling tot gisteren werd het nu al veel vroeger wit. Daardoor verliep ook in de Westhoek de ochtendspits wat moeilijker. Wel rijden bussen en treinen normaal. De sneeuw zorgde alweer voor mooie beelden, zoals in Boezinge.