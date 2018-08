Ieper ontdekt middeleeuwse geheimen TIENTALLEN GEÏNTERESSEERDEN OP TWEEDE KIJKDAG ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK CHRISTOPHE MAERTENS

20 augustus 2018

02u34 0 Ieper In Ieper loopt het archeologisch onderzoek op de site De Meersen op zijn einde. In totaal haalden de oudheidkundigen 1.200 skeletten naar boven. Daarnaast werd een mysterieus gebouw blootgelegd.

In de Ieperse binnenstad gingen enkele oude gebouwen tegen de vlakte om plaats te maken voor het nieuwe wooncomplex Gloria. Voor de bouwheer aan de werken begint, moest een archeologisch onderzoek gebeuren. Dat is nu bijna achter de rug. De opgravingen brachten ongeloofijk veel informatie aan het licht. Zo werd onder meer de oorspronkelijke Sint-Niklaaskerk opgegraven, met daarbij een middeleeuwse begraafplaats. "Intussen zijn daar 1.200 skeletten bovengehaald", aldus hoofdarcheologe Michelle Arnouts. "Het aantal is zo hoog omdat het over een periode van 400 jaar gaat. Tussen de graven heel veel kinderen."





Bijna allen zijn in houten kisten begraven. Dat hout blijkt van goede kwaliteit. De bodem van de kisten bestaat uit een soort lattenbodem. "Wellicht wilde men zo kosten besparen", klinkt het. "De zeer goede bewaringstoestand van het hout van de grafkisten laat de onderzoekers hopen op zeer goede dateringen van de begravingen. Die kunnen een goede kijk bieden op de evolutie van de leefgewoonten van de Ieperlingen."





Brede gracht

Ook de opgravingen van de abdij Sint-Jan-Ten-Berghe (1600) gaan de laatste fase in. Momenteel leggen de archeologen de laatste hand aan de huisjes aan de middeleeuwse Sint-Godelievestraat, ten noorden van de begraafplaats.





"De brede gracht die in de eerste fase werd gevonden, is verder opgegraven. Die is heel groot, 18 meter op 4 meter, en ligt vol middeleeuwse dump. Voor ons was dat deel het belangrijkste, de ambachtelijke activiteit op de oevers van die gracht. Wat we hebben gevonden, kunnen we echt koppelen aan de verschillende periodes."





De opgravingswerken brachten nog een miserie aan de oppervlakte. "In een zone hebben we een heel groot gebouw aangetroffen. Een kamer strekt zich uit naar de straatzijde in het noorden en het oosten. Het dateert uit de vijftiende eeuw, maar het is niet terug te vinden op plannen van de stad."





Kijkmomenten

Afgelopen zaterdag waren er vier kijkmomenten voor het publiek. Tientallen mensen kwamen een kijkje nemen. "Ik ben hier ook geweest in juni bij de vorige bezoekdag", aldus Lieven Stubbe uit Ieper. "Nu zijn ze al een stuk verder, zowel met de opgravingen als in de tijd. Ik was nieuwsgierig, vooral naar de woningen uit de twaalfde eeuw die de archeologen hebben gevonden. We wisten dat de ontwikkeling van de stad langs de oostelijke kant van de Ieperlee begonnen was, maar dat zal moeten worden herzien."





Lieven Stubbe vindt het jammer dat van de opgravingen niets op de locatie zelf meer te zien zal zijn. "Ik weet ook wel dat niet alles kan worden behouden. Het moest toch mogelijk zijn geweest om een interessant fragment te verwerken in de nieuwbouw", klinkt het bij de Ieperling.





Alles wat is gevonden wordt geïnventariseerd en verpakt voor opslag tot er onderzoek op het materiaal gebeurt. Later zal de inventaris beschikbaar zijn voor het publiek.