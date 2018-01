Ieper neemt woensdag afscheid van Georges Leterme (87) 02u25 0 RV Georges Leterme is afgelopen woensdag overleden. Ieper De uitvaartdienst voor Georges Leterme, op 87-jarige leeftijd in Ieper overleden, vindt woensdag plaats in de St.-Maarten en St.-Niklaaskathedraal in Ieper. "Ik had een goede band met mijn vader, een echte familiemens en een hardwerkende zelfstandige", aldus zijn zoon, oud-premier Yves Leterme (57).

Georges Leterme werd geboren in Komen op 13 mei 1930. Hij trouwde met Eliane Bouchaert, en na het huwelijk verhuisde het koppel naar Zillebeke, waar Georges zelfstandig schilder-decorateur was. "Mijn vader was een echte familiemens en een hardwerkende zelfstandige", aldus zijn zoon, oud-premier Yves Leterme. "Hij had veel vrienden en kennissen. Ook ik had een goede band met mijn vader. Hij was streng voor zichzelf, maar hij leefde 60 jaar lang gelukkig samen met mijn moeder." Volgens Yves Leterme was zijn vader een voorbeeld van integratie. "Hij kwam als Franstalige aan in Zillebeke, maar paste zich vlot aan. Bij ons thuis was er een taalgrens. In het woongedeelte van ons huis mocht er alleen Frans worden gesproken, in de winkel en daarbuiten was het uiteraard Nederlands."





Vader Leterme werd in de lente van vorig jaar opgenomen in het ziekenhuis. Daarna woonde hij in het rust- en verzorgingstehuis Huize Wieltjesgracht in Ieper. Daar is hij op 10 januari overleden. Naast zoon Yves laat Georges ook nog een dochter na, Sabine. Er zijn ook tal van kleinkinderen en achterkleinkinderen. De plechtige uitvaartdienst voor Georges vindt plaats op woensdag 17 januari om 10.30 uur in de St.-Maarten en St.-Niklaaskathedraal. Daarna volgt de crematie en de bijzetting van de urne op de begraafplaats in Zillebeke bij Ieper. Georges is opgebaard in het Funerarium Funebra in Ieper en kan daar begroet worden. (CMW)





Jan Aelberts