Ieper neemt afscheid van ereburgemeester André Verstraete LAURIE BAILLIU

18 juni 2018

In Ieper is zaterdagmiddag afscheid genomen van oud-burgemeester van Ieper André Verstraete. Hij overleed vorige week maandag op 86-jarige leeftijd in het Jan Ypermanziekenhuis. In de Onze-Lieve-Vrouw-Middelareskerk daagden honderde Ieperlingen op. Ook zijn voorgangers - huidig burgemeester Jan Durnez, Luc Dehaene en Paul Breyne - kwamen een laatste groet brengen, net als Yves Leterme.





Zijn kleinkinderen namen op een eervolle manier afscheid van hun grootvader. "Ook al ben je er niet meer, je bent overal waar wij zijn", vertelden ze. "Je was een monument voor ons. Samen met oma heb je van onze familie een hechte groep gemaakt. Je hebt ons veel mooie waarden meegegeven. Je was een warme, liefdevolle en oprechte man. Merci voor alles."





André was getrouwd met Maria Constandt en vader van Herman, Koenraad, Bart en Wim. Hij was opa van 10 kleinkinderen en telde ook al 8 achterkleinkinderen. "Iedereen samen zien maakte je gelukkig. De zaterdagavonden die we samen doorbrachten, daar genoot je van", klonk het.





André Verstraete (CVP) werd geboren op 20 juli 1931 in Nieuwkerke. Hij was tussen 1971 en 1982 schepen van de stad Ieper en in 1983 werd hij burgemeester. Hij volgde toen Albert Dehem (CVP) op. In 1995 werd hij op zijn beurt opgevolgd door Paul Breyne (CVP).