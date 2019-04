Ieper moet schadevergoeding van 420.000 euro betalen Christophe Maertens

05 april 2019

07u59 0 Ieper De rechtbank heeft de stad Ieper veroordeeld tot het betalen van 420.000 euro schadevergoeding aan het Komense bouwbedrijf Cnockaert Construct. Dat bedrijf stapte naar de rechter omdat het naast de heraanleg van de dorpskern van Zillebeke greep. “Het is een lijk dat uit de kast is gevallen”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a).

In 2017 werd een aanbesteding uitgeschreven voor de heraanleg van de dorpskern van Zillebeke. De werken werden gegund aan de Boezingse bouwonderneming NV Desot. De offerte was goed voor 3.202.533 euro. De vijf overige inschrijvers grepen naast de prijs. De twee gerangschikte, Cnockaert Construct, liet het daar niet bij en stapte naar de rechtbank. Het bedrijf argumenteerde dat het bod van NV Desot onrealistisch en abnormaal was. Het verschil tussen de nummers één en twee bedroeg zomaar eventjes bijna 800.000 euro en het verschil tussen één en zes liep zelfs op tot meer dan 2 miljoen euro.

“De advocaat van het bedrijf pleitte dat de stad Ieper en het studiebureau onvoldoende konden aantonen dat er schriftelijke verantwoording werd gevraagd voor de uiterste lage prijzen, van onder meer het materiaal”, verduidelijkt schepen van Juridische Zaken Philip Bolle (sp.a). “Daarnaast wierp de gedupeerde op dat firma NV DESOT als aannemer niet over de nodige vergunningen – klasse 7 - beschikte om een dergelijk groot project te realiseren. Dit zou mee de reden zijn dat ze instaken tot aan het wettelijk maximum van hun erkenning voor een aannemingsbedrijf met slechts erkenning voor klasse 6. Het argument van de stad Ieper dat het project gegund werd aan diegene die slechts 0,26 procent afweek van de raming, werd door de rechtbank niet weerhouden en de stad wordt veroordeeld tot een boete van 10% van de insteekprijs van Cnockaert Construct, verhoogd met de interesten.”

“Dit is een opdoffer voor de nieuwe bestuursmeerderheid die op de vorige gemeenteraad al aangaf over bijzonder weinig financiële marge te beschikken voor de komende jaren”, zegt schepen Bolle. De schepen meent dat er wellicht nog andere argumenten hebben meegespeeld in dit dossier. Mogelijk heeft het vorig bestuur erop gegokt dat bij betwisting de boete nog altijd maar de helft bedraagt van het verschil in aanbesteding tussen de nummers één en twee. “In elk geval lijkt het erop dat er een lijk uit de kast is gevallen”, klinkt het nog.