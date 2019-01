Ieper krijgt kunstenhuis waar creatievelingen hun ding mogen doen Christophe Maertens

30 januari 2019

07u08 0 Ieper Het nieuwe Ieperse stadsbestuur blijkt grote ambities te hebben op vlak van cultuur. De eerste prioriteit is het oprichten van een kunstenhuis. De ogen zijn gericht op de voormalige OCMW-gebouwen. “Het is de bedoeling om creatievelingen samen te brengen onder een dak en zo een boost te geven aan de Ieperse kunst- en muziekscene.”

In de ontwerpnota van het nieuwe bestuursakkoord is cultuur goed vertegenwoordigd. Het opvallendste voorstel is de oprichting van een kunstenhuis. “De idee vormt zich om de voormalige site van het OCMW te bestemmen tot een kunstenhuis, die zich tussen de Rijselstraat en de Boomgaardstraat bevindt, om te vormen tot zo’n huis”, zegt bevoegd schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Momenteel zitten daar een aantal kunstenaars en fotoclubs. Veel lokalen staan echter leeg. Het is het opzet om ze aan individuele kunstenaars, muzikanten die willen componeren en koren ter beschikking te stellen. Er is al langer vraag naar beschikbare ruimte om actief aan kunst en muziek te doen. De kapel in het gebouw zouden we willen als tentoonstellingsruimte gebruiken en de voormalige raadszaal zou dienst doen als foyer om bezoekers te ontvangen.”

De schepen zegt kunstenaars niet enkel te willen ondersteunen op vlak van infrastructuur. “We willen hen stimuleren om zelf zaken te organiseren”, klinkt het. “Daarbij denken we aan een cultuurfonds. Kunstenaars zouden op individuele basis financiële middelen kunnen krijgen om een creatief idee te realiseren. Hetzelfde willen we doen met betrekking tot het uitgeven van publicaties, waarvoor we een publicatiefonds in het leven zouden kunnen roepen.”

Het nieuwe stadsbestuur wil daarnaast inzetten op sociaal-artistieke projecten. “Om de drempel naar doelgroepen zoals onder meer mensen met een beperking, mensen die het eventjes wat moeilijker hebben en nieuwkomers te verlagen willen we hen actiever laten participeren aan kunst en cultuur”, verduidelijkt de schepen.

“De binnenstad gaan we aantrekkelijker maken door het straatbeeld op te fleuren met kleur en poëzie. Zo kunnen we ‘Street art’ voorzien op hoge en brede muren, kunnen we gedichten aanbrengen in steegjes en willen we de elektriciteitskasten en glasbollen pimpen. Kunstcreaties van Ieperlingen moeten een prominentere plaats krijgen in het straatbeeld.”

Het nieuwe stadsbestuur zegt dat de ontmoetingscentra een aandachtspunt blijven. “Momenteel is men druk aan het bijbouwen aan ’t Riet in Zillebeke en in Dikkebus komt er een volledig nieuw OC. Voor Boezinge gaan we onderzoeken of een nieuwbouw mogelijk is op nog te verwerven grond. Daarnaast bekijken we hoe we onze bestaande OC’s kunnen verduurzamen door ze bijvoorbeeld van extra isolatie, hoogrendementsglas en zonnepanelen te voorzien. De stadsschouwburg verdient optimaal gebruikt te worden. De stad wil nazien of het er niet mogelijk is een zomerterras te maken. Tenslotte willen we in het Hamiltonpark, het voormalig groenpark, de evenementenweide verder uitbouwen met een sanitair gebouw, water, riolering en elektriciteit.”

“Of dit alles veel geld zal kosten? Niet alle voorstellen zijn al een zekerheid. We kijken of een aantal projecten haalbaar zijn. Voor andere zaken op vlak van infrastructuur worden subsidies aangevraagd. Trouwens, enkele dossiers werden al door het vorig bestuur aangevraagd en gaan we nu uitvoeren. Zoals het vervangen van de verlichting in Het Perron en zaal de Feniks.”