Ieper gestart met proefproject rond verkeersvrije Menenstraat LBR

07 april 2019

18u21 0 Ieper Het eerste weekend met een verkeersvrije Menenstraat, tussen de Menenpoort en de Grote Markt, is op zaterdag van start gegaan. Het proefproject loopt tot oktober. Er werd gekozen voor één volledige zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur.

Stad Ieper heeft een proefproject op poten gezet om de Menenstraat één keer per maand in het weekend verkeersvrij te maken. Elk eerste weekend van de maand zal de Menenstraat tussen 14 uur en 18 uur afgesloten worden. Het proefproject loopt van april tot en met oktober. Het proefproject werd zaterdag 6 april op gang getrokken.

“Zaterdag was er veel volk op straat, zondag iets minder. Een verkeersvrij weekend is geen slecht idee”, zegt de medewerkster van souvenirwinkel ‘t Iepertje. “Wij zijn elke dag open en zien dus ook veel toeristen voorbijkomen. Dit is een drukke straat en op een mooie zomerdag kan een verkeersvrije straat zeker van pas komen. Wij waren niet heel erg betrokken bij het overleg, maar we zijn zeker voorstander. Misschien dat bepaalde handelszaken wel kunnen nadenken over aangepaste openingsuren zodat ze in het verkeersvrije weekend zaterdag en zondag kunnen openen. Er werd al een tijdje over een verkeersvrije straat gesproken en nu is het eindelijk zover”, klinkt het bij ‘t Iepertje.

Proefproject

“Het is uiteraard belangrijk dat de lokale handelaars tijdens dergelijke evenementen bereikbaar blijven”, zei schepen van Economie Diego Desmadryl over de verkeersvrije Menenstraat. “In het bestuursakkoord, dat we met de nieuwe ploeg een paar maanden geleden voorstelden, zat het voorstel om één van onze mooiste straten in de binnenstad verkeersvrij te maken. We willen tonen waar we trots op zijn, ook aan de niet-Ieperlingen. We staan open voor suggesties en gaan dit na dit proefproject dan ook aan een grondige evaluatie onderwerpen.”

Het stadsbestuur bereikte een overeenkomst met het College in de Bollingstraat om meer parkeerplaatsen te creëren. De speelplaats stellen ze gratis ter beschikking.