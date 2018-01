Ieper dit jaar bezoekje waard volgens New York Times 02u50 0 Eric Flamand Ieper kon een plaatsje bemachtigen op de lijst '52 places to go in 2018' van The New York Times. Ieper The New York Times, een van de meest toonaangevende kranten in de wereld, plaatst de stad Ieper in een lijstje van de 50 plaatsen die je moet zien in 2018. De krant verwijst naar de herdenking van 100 jaar WOI en tipt een bezoek aan het In Flanders Fields Museum en de Last Post. "Dat doet ons een beetje gloeien van trots", klinkt het in Ieper.

De Amerikaanse krant the New York Times heeft een lijstje gemaakt van de '52 places to go in 2018'. Op plaats 46 prijkt Ieper, A World War One survivor, 100 years later. "Op 11 november 2018 zal de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog worden gevierd in heel Europa", schrijft Ingrid K. Williams als commentaar. "Een belangrijke plaats daarbij is Ieper in de Vlaamse regio, waar sommige van de bloedigste veldslagen hebben plaatsgevonden."





De krant beveelt daarop de poppy parade en de Last Post onder de Menenpoort aan. Verder wordt het In Flanders Fields Museum genoemd. "Een overzeese tip om niet in de wind te slaan, want op 17 februari al opent het IFFM een grote tentoonstelling met de titel 'Sporen van Oorlog, De archeologie van de Eerste Wereldoorlog'. Deze tentoonstelling loopt tot 26 augustus", voegt men er in Ieper nog aan toe.





"Daarnaast hebben we op 13 mei onze Kattenstoet, is er begin de zomer ook de opening van het gloednieuwe Yper Museum en op 25 augustus het grote slotevenement van GoneWest."





Op nummer een staat de stad New Orleans in de Amerikaanse staat Louisiana. Daarnaast prijken onder meer ook Glasgow, Baltimore, Oslo, Praag en IJsland in de lijst.





Raadpleeg de volledige lijst op www.nytimes.com/interactive/2018/travel/places-to-visit.html (CMW)