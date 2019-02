Ieper deelt 1.000 rozen uit op Valentijn Christophe Maertens

14 februari 2019

14u29 0

Joshua Van Bost en Kimberly Dequecker van het Ieperse bedrijfje Kostumnation kregen donderdag de opdracht van het Ieperse centrummanagement om duizend rozen uit te delen in de binnenstad. Dat gebeurde in het kader van de actie ‘Valentijn in Ieper’. “We lopen de winkelstraten in en geven de mensen een attentie voor Valentijn”, legt Joshua uit. De twee trokken ook naar het stadhuis om er een koppel te verrassen dat net vandaag in het huwelijksbootje stapte.

Afgelopen weekend stuurde het centrummanagement al de ‘Love & Peace Police’ de straat op, die de liefde aanmoedigde.