Ieper bespaart 220.000 euro op verzekeringen 02 februari 2018

02u43 0

Het Ieperse stadsbestuur zegt ruim 220.000 euro te besparen op verzekeringen. "De stad betaalt jaarlijks zeer veel geld om zijn diensten goed te verzekeren", aldus schepen van Financiën Dieter Deltour. "Zo lopen er onder meer polissen voor alle stadsvoertuigen, voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen tijdens sportactiviteiten of arbeidsongevallen. Ook de brandverzekering van alle stadsgebouwen kan aardig oplopen" Voor 2018 heeft Ieper echter een aanbesteding uitgeschreven onder de verzekeraars. "We kozen uit een aantal voorstellen de meest voordelige formule. Met als resultaat dat we voor dit jaar maar 220.000 euro aan premies moeten betalen, wat meteen een flinke slok op de borrel scheelt."





(CMW)