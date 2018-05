Ieper Belgische 'hoofdstad' voor Mayors for Peace 01 juni 2018

Ieper wordt de Belgische 'hoofdstad' voor Mayors for Peace, een groot wereldwijd netwerk van burgemeesters die zich inzetten voor vrede.

"Ieper is als Vredesstad al langer actief binnen het internationale netwerk van Mayors for Peace", klinkt het bij de Vredesdienst van de stad. "Het startte in 2004 met een herdenking waarbij een overlevende van de atoomaanval in 1945 in het Japanse Hiroshima getuigde. Intussen werkt Mayors for Peace met een hoofdkantoor in Hiroshima en worden steden aangesproken om als regionaal aanspreekpunt te functioneren. Zo werd Ieper door de secretaris-generaal van Mayors for Peace en de burgemeester van Hiroshima gevraagd om 'hoofdstad' te worden voor België, waarop werd ingegaan. Dit betekent dat de stad zich engageert als aanspreekpunt en een brug vormt tussen de Belgische leden enerzijds en Hiroshima anderzijds."





Een eerste initiatief komt er naar aanleiding van de Internationale dag van de Vrede op 21 september. "Ieper wil de Belgische burgemeesters vragen om een open brief te ondertekenen, waarmee ze de federale overheid vragen toe te treden tot het kernwapenverdrag dat door 122 landen is goedgekeurd. (CMW)