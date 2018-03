Ida Depuydt van hotel Regina overleden 27 maart 2018

Ida Depuydt (78), een van de drijvende krachten achter het Ieperse hotel Regina, is overleden. Ida werd op 4 januari 1940 geboren in Marke. Samen met haar man, Hulstenaar Paul Kerckhof, maakt ze het hotel Regina in Ieper groot. Later kwamen daar nog restaurant Yperley en de salons Kerckhof bij. Na het overlijden van haar man nam Ida in 1979 de leiding van het hotel in handen. Daarna kwamen haar zonen Jan en Jakcy aan het roer van Regina. Ida verloor niet alleen haar man op jonge leeftijd, in 1994 verongelukte een van haar zonen en later kreeg ze ook nog het faillissement van het hotel te verwerken. De uitvaartdienst voor Ida Depuydt vindt zaterdag om 10.30 uur plaats in de Sint-Maarten en Sint-Niklaaskerk in Ieper. (CMW)