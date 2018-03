Hypnoiz verwelkomt Zimmerman, Lee Anderson en Ho Bear 29 maart 2018

Hypnoiz, de concertwerking gelinkt aan Jeugdhuis JOC Ieper, vindt op 13 april voor de derde maal dit jaar plaats in de concertzaal van het JOC. De headliner die avond wordt Zimmerman, het soloproject van Simon Casier van de Kortrijkse band Balthazar. "We proberen ervoor te zorgen dat jongeren uit Ieper, en bij uitbreiding de Westhoek, niet altijd naar grotere steden als Kortrijk of Gent moeten voor een kwalitatief clubconcert", aldus Gust Claeys, vrijwilliger bij Hypnoiz. In het voorprogramma spelen de Gentse singer-songwriter Lee Anderson en het Kortrijkse Ho Bear. "Deze twee namen zijn een perfecte aanvulling op de headliner, met een duidelijke keuze voor intieme, melancholische muziek. Bovendien mogen we met Ho Bear, de band rond Ieperling Vincent Coomans, ook een vriend des huizes verwelkomen. Hij stelt bij ons zijn nieuwe project en nieuwe EP voor." Tickets via de website van het CCI. (CMW)