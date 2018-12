Hypnoiz haalt jonge Parijse elektronica-artiest naar Ieper Christophe Maertens

04 december 2018

13u07 0

Hypnoiz, de concertwerking van jeugdhuis JOC Ieper, organiseert op vrijdag 14 december haar laatste concertavond voor dit jaar. Headliner wordt de jonge Franse elektronicacomponist LAAKE. Op de affiche staan ook B, het zijproject van drummer Bert Libeert van Goose, en Djonnah.

“Met LAAKE haalt de Ieperse concertwerking HYPNOIZ een jong en beloftevol muzikaal talent naar onze stad”, zeggen de organisatoren. “LAAKE speelt in Ieper zijn eerste Vlaamse concert. De muziek van LAAKE is een mix van scherpe beats, gevoelige pianoklanken, donkere vocals en diepe bassen.”

B is het technoproject van Bert Libeert, drummer van Goose. B creëert zijn muziek met twee synthesizers en twee drumcomputers.

Na de concerten neemt de jonge Ieperse dj Djonnah, gekend van onder andere Quest en CultUS, plaats achter de draaitafels. Tickets zijn te koop op de website van cultuurcentrum het Perron. Bezoekers jonger dan 26 jaar betalen zeven euro. Leden van het jeugdhuis of het Perron betalen negen euro. Het normaal tarief is twaalf euro. De optredens vinden plaats in de concertzaal van het JOC en starten rond 20.30 uur. Meer info op de Facebookpagina van Hypnoiz of www.hetperron.be.