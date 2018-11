Hulde aan André Compernolle op Wapenstilstand 07 november 2018

Het 11 novembercomité in Zillebeke heeft een programma samengesteld voor het weekend van Wapenstilstand. Komende zaterdag wordt op de begraafplaats om 17 uur hulde gebracht aan het graf van André Compernolle, medestichter van 'Oud Strijders 40-45'. In OC 't Riet opent die avond ook een tentoonstelling rond André Compernolle. Daarnaast is er ook de voorstelling van het boek 'De Verlooren Jaeren' van Ann Pype, met verhalen van de mens achter de oorlog. Op zondag is er om 9 uur een bloemenhulde aan Hill 60 en de Klaproos. Om 10 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk en daarna een bloemenhulde aan het oorlogsmonument bij de kerk. Om 11 uur start in CC 't Riet een receptie met een optreden van het koor van Zillebeke. Het Davidsfonds brengt er ook de eenakter 'klaprozen en distels', er is een feestmaal en comedian Jan-Bart De Muelenaere doet zijn ding. (CMW)