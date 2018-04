Hotel Ariane lanceert uitschuifbare tafel 06 april 2018

02u46 0 Ieper In het Ariane Hotel in Ieper kan de bezoeker vanaf nu aan een wel heel speciale tafel plaatsnemen.

"Een uitbreiding van het restaurant drong zich op, maar we wilden ook plaats maken voor iets nieuws", aldus Natasja Feliers, die samen met Johan Vanhaute en Ringo Lemaire de zaak uitbaat. "Omdat er bij de uitbreiding een connectie met de keuken mogelijk was, ontstond het idee van uitschuifbare tafel."





Twintig mensen

De tABle by Ariane Hotel ligt een afsluitbaar gedeelte van het restaurant.





"Er kunnen daar twintig mensen binnen. Die zitten aan een tafel waarvan het bovenblad kan rollen tussen het restaurant en de keuken", klinkt het. "Er zijn verschillende arrangementen mogelijk, waarvan 'The Complete Experience' de spectaculairste is. Dat is een 3,5 uur durend programma, waarbij de vijf zintuigen worden geprikkeld. We nemen de bezoeker mee op een reis door de Westhoek met heerlijke producten. Je hoeft niet met een groep van twintig mensen te zijn, ook als koppel kan je deelnemen, maar dan enkel op geselecteerde zaterdagen."





Info

Voor meer informatie en reservaties, surf je best even naar de website www.ariane.be of bel je naar het nummer 057/218.218. (CMW)