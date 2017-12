Honderden kerstmannen rennen door centrum 02u28 104 Foto EFW De kerstmannen en -vrouwen aan de start.

In Ieper heeft gisterenavond de vijfde editie van de Colora Santa Claus Run plaatsgevonden. Honderden kerstmannen en -vrouwen liepen door de Ieperse binnenstad. De meute kersmannen werd losgelaten rond 19 uur op de Grote Markt. Ze liepen één of twee rondjes van 2,8 kilometer. Het parcours ging onder meer langs de Menenstraat en de Hoge Wieltjesgracht en dan terug naar de markt, en dan via Boterstraat en Rijselstraat tot aan de finish, ook op de Grote Markt. De Santa Claus Run is een funrun, er is geen klassement. De organisatie is in handen van de loopclub Lokomotief-runners. (CMW)