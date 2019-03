Hondenkweker is failliet Erik De Block

08 maart 2019

17u15 0 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft hondenkweker Manolito Van den Bergh (31) uit de Kleine Poezelstraat in Boezinge failliet verklaard.

Hij kweekte de afgelopen twee jaar op boerderij De Poezelhoeve bij hem thuis honden en puppy’s.

In onze krant van woensdag werd dit faillissement verkeerd gelinkt aan een dossier eerder op de correctionele rechtbank in Ieper. Hondenkweker M.V. uit Ieper werd toen veroordeeld voor een reeks overtredingen bij het kweken van honden. Het faillissement en het vonnis staan los van elkaar, want het gaat om twee verschillende personen.