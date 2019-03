Hondenkweker De Poezelhoeve is failliet Erik De Block

05 maart 2019

13u10 0 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft hondenkweker M.V. (31) uit de Kleine Poezelstraat in Boezinge failliet verklaard. Samen met zijn partner kweekte hij op boerderij De Poezelhoeve honden en puppy’s.

De man was erkend als hobbykweker en mocht maximaal tien honden hebben. Het koppel werd bijna twee jaar geleden door de correctionele rechtbank in Ieper veroordeeld voor een reeks overtredingen. Volgens hun raadsman was het gewoon een hobby die wat uit de hand liep, maar uit de controles was gebleken dat er op tamelijk grote schaal was gekweekt. Volgens het openbaar ministerie ging het om beroepskwekers die met niets in orde waren. De man werd veroordeeld tot zeven maanden cel en zesduizend euro boete. Ook moet hij 7.500 euro betalen, geld dat hij zou hebben verdiend met de kweek van dieren. Zijn partner kreeg zes maanden met uitstel en een boete van 1.200 euro. De rechtbank heeft advocaat Dirk Cauwelier uit Poperinge aangesteld als curator.