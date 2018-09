Hond tweede keer bij dierenarts door rattenvergif 05 september 2018

02u41 0 Ieper De Duitse Herder Rex (4) uit de Augustijnenstraat in Ieper is voor de tweede keer vergiftigd met rattenvergif. "Zaterdag was hij plots zo flauw en zijn ogen vielen dicht", vertelt baasje Hakim Akkouchi die hem meteen naar de dierenarts bracht waar rattenvergif werd vastgesteld.

"Enkele maanden geleden hebben we ook al eens hetzelfde meegemaakt", vertelt Hakim Akkouchi. "Toen stierf onze kat, de dierenarts stelde toen voor de eerste keer vast dat het door rattenvergif kwam. Enkele dagen na het overlijden van onze kat, was ook Rex plots heel ziek. Opnieuw door rattenvergif. Rex kwam er toen gelukkig goed door, maar ik diende toen wel klacht in bij de politie. Afgelopen zaterdag werd Rex opnieuw plots erg ziek. Mijn moeder raadde me aan meteen naar de dierenarts te gaan. Die stelde inwendige bloedingen vast bij Rex, door de inname van rattenvergif."





Maandenlang pillen

Rex moet nog ten minste tot donderdag bij de dierenarts blijven. "Daarna zal hij nog maandenlang dure pillen moeten slikken. Wij begrijpen niet wie zoiets doet? Vermoedelijk moet het ergens vanuit de tuin komen want Rex komt niet zoveel buiten maar loopt overdag als wij gaan werken zijn, wel in de tuin. Gooit iemand dat vergif dan in onze tuin om Rex met opzet te vergiftigen? En waarom dan? Misschien blaft Rex wel als wij zijn gaan werken. Maar dan zou je toch verwachten dat mensen die daar last van hebben, eens komen aanbellen en niet meteen met vergif beginnen gooien. Rex is zo'n brave hond, ik heb er hartzeer van om hem zo te moeten zien." Voorlopig diende Hakim deze keer nog geen klacht in bij de politie. (AHK)