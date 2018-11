Hoeve Derycke 22 november 2018

02u24 0

Heemkring Flambertus stelt op donderdagavond 29 november om 19.30 uur in het OC in Vlamertinge de geschiedenis van de eeuwenoude hoeve Derycke langs de Brielenstraat voor.





"We laten bezoekers kennis maken met de 18de-eeuwse bewoners van de hoeve. Dat doen we aan de hand van documenten uit het rijksarchief. Pachtbrieven van voor de Franse Revolutie helpen ons om de eigenaars en de pachters te identificeren. Tenslotte keren we terug naar de 20ste eeuw met luchtfoto's uit WOI en vier generaties Derycke op de Torenhoeve."





Iedereen is welkom. Inkom bedraagt 2,5 euro.





(CMW)