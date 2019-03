Hoera, ’t is weer Kattenfoor! Veel plezier op 36 attracties Christophe Maertens

15 maart 2019

18u06 0 Ieper In Ieper is vrijdag de Kattenfoor officieel op gang geschoten.

“Dit jaar zijn er op de Kattenfoor 36 attracties, wat ongeveer hetzelfde is als vorig jaar”, zegt plaatsmeester Griet Biesbrouck. “Er zijn daarbij drie nieuwe attracties.” Het is voor de plaatsmeester de eerste keer dat ze de Kattenfoor in goede banen leidt. “Ik ben sinds kort in dienst”, zegt Griet. “Ik heb gesolliciteerd op een vacature zonder te weten wat de job eigenlijk inhield. Ondertussen weet ik het wel", glimlacht ze.

De foorkramers steunen, net als andere jaren, een goed doel. Dit keer kreeg gaat de cheque naar Wannes Beernaert van Team Jeugdopbouwerk Uit De Marge.

De foor loopt tot zondag 24 maart. Wil je voordelig naar de kermis, surf dan naar www.ieper.be/bonnen-kattenfoor. Omwille van de foor verhuist de zaterdagmarkt naar de Esplanade.