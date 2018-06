Historic Rally niet meer in Boezinge TOPEVENEMENT GAAT TERUG NAAR KATTENSTAD CHRISTOPHE MAERTENS

12 juni 2018

02u44 0 Ieper Over twee weken gaat de Ypres Historic Rally van start. Dit keer zal de rally voor het eerst sinds 1999 opnieuw plaatsvinden in de Kattenstad. Boezinge reageert teleurgesteld. "Dit is een groot verlies voor de gemeente en de horeca", vindt Koen Dewulf van café De Zwaan.

Voor het eerst sinds 1999 zal de Ypres Historic Rally weer in Ieper plaatsvinden. De Ypres Historic Rally reed voor het eerst uit in 1993.





De nevenwedstrijd voor historische rallywagens groeide uit tot een Europese topwedstrijd, waardoor het centrum van Ieper erg druk werd. In 1999 verhuisde de wedstrijd naar Poperinge, waarna in 2001 de Ypres Historic Rally te gast was in Boezinge. Nu verhuist de wedstrijd terug naar de Kattenstad. "Dat zal ongetwijfeld voor een unieke sfeer zorgen in de stad", zegt Alain Penasse, die wedstrijdleider van de Historic is. "De vrijdagavond openen we met een vernieuwing. We starten namelijk al om 17.40 uur in Ieper om richting Zonnebeke te rijden. Daar volgt een hergroepering van een uur op het domein van het Memorial Museum Passchendaele 1917. Daar organiseren we een signeersessie. Daarna begint het echte werk in Langemark en op zaterdag volgen tien klassementsproeven."





Verlies

In Boezinge vindt Koen Dewulf van café De Zwaan het jammer dat de race niet meer door het dorp zal rijden. "Het is een evolutie die niet te stoppen valt", aldus Koen Dewulf. "Het was een echt feest in Boezinge, maar we kunnen ons enkel neerleggen bij de beslissing.





Volgens Koen werd er niet echt gecommuniceerd over de zaak. "We stonden plots voor voldongen feiten. Ik vind het voor iedereen spijtig, zowel voor de rallyliefhebbers als voor de plaatselijke verenigingen die een graantje meepikken van het evenement. Voor de horeca is het natuurlijk negatief. Het is niet in cijfers uit te drukken, maar verliezen doen we."





De verhuis naar Ieper kent twee redenen. "Ten eerste wordt het steeds moeilijker om in de deelgemeenten een servicepark op poten te zetten", zegt Alain Penasse. "De reglementen worden almaar strenger. Bovendien gaan we naar Ieper op vraag van een aantal rallypiloten. Zij vonden het spijtig dat de rally van Ieper niet plaatsvond in de historische stad."





Koen Dewulf troost zich met de gedachte dat de shakedown, het evenement voor de start van de rally, wel in Boezinge blijft. "De laatste jaren lokt de shakedown minder volk, maar we zien wel. We weten niet wat de toekomst brengt. Laten we daar nog niet over speculeren." Alain Penasse benadrukt dat de shakedown in Boezinge blijft, net als het servicepark op woensdagavond. Meer info via www.ypresrally.com en https://www.ypreshistoricrally.be/