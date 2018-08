Hill 60 krijgt grotere vuilnisbakken 18 augustus 2018

De vuilnisbak aan de busparking van Hill 60 langs de Zwartleenstraat in Zillebeke krijgt het vaak zwaar te verduren. De bak is beschadigd, staat scheef en zit vaak overvol. Gemeenteraadslid Ives Goudeseune (sp.a) kaartte het probleem aan bij het stadsbestuur. "Het is geen zicht en geen reclame voor de toeristische site. Maatregelen dringen zich op", zei raadslid Goudeseune. "De vuilnisbak ligt tegen het hek en zou worden hersteld. Dat gebeurde echter nog niet." Het stadsbestuur zal de vuilnisbak niet herstellen, zo blijkt na navraag, maar vervangen door twee grotere afvalbakken. In afwachting van de levering van die bakken, wordt de huidige vuilnisbak nu twee of drie keer per week geledigd in plaats van één keer. (CMW)