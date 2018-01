Highlight Festival mikt op 3.000 bezoekers EERSTE EDITIE VINDT PLAATS OP 1 EN 2 SEPTEMBER CHRISTOPHE MAERTENS

02u34 0 Eric Flamand Lennert en Jasper organiseren Highlight Festival op een terrein langs de Meenseweg. Ieper Vier jonge organisatoren uit de regio stampen samen een nieuw Iepers dancefestival uit de grond. Met het Highlight Festival mikken ze op zo'n 3.000 fuifgangers. Die zullen op een terrein langs de Meenseweg op drie podia zowel Belgische als internationale dj's te horen en te zien krijgen.

Lennert Vintevogel (21) uit Dikkebus, Jeroen Crombez (20) uit Elverdinge, Niels Pierpont (26) uit Menen en Jordy Bequoye (20) uit Poperinge zijn vier enthousiastelingen die, ondanks hun jonge leeftijd, geen onbekenden zijn in fuifmiddens. Ze hebben allen naam gemaakt als organisator en/of als dj. "De laatste tijd gaat het in Ieper wat minder op fuifvlak", weet Lennert Vintevogel. "Vroeger hadden we fuiven met 1.500 man, terwijl dat nu toch een stuk minder is. Ook de fuiven van jeugdbewegingen doen het minder goed. Daarom is het misschien tijd om eens iets anders te proberen."





Dat 'iets anders' wordt een heus dancefestival met nationale en internationale dj's.





Eric Flamand De alpaca's nabij de concertweide blijven op een veilige afstand van het dancefestival.

Alpaca's

"We hebben een terrein gevonden langs de Meenseweg in Ieper. Het ligt net buiten het centrum en in de buurt van de A19", weet Lennert.





"Het akkerland is eigendom van landbouwer Mario Vermeulen. Op het veld van in totaal 5 hectare bevinden er zich alpaca's. We kregen al de vraag wat er met die dieren zal gebeuren. Geen nood. Ze blijven op het terrein, maar op een veilige afstand van het feestgedruis. We nemen slechts een deel van het domein in gebruik. Een voordeel is dat de akker een drainage heeft, zodat bij regenweer het water wordt weggeleid en niet alles in een modderpoel zal veranderen. We gaan nu alles verder uitwerken en ook de parkeermogelijkheden bekijken. Ook zijn er goede contacten met brandweer, politie en - niet onbelangrijk - met de buurtbewoners. Die zullen net voor het festival trouwens de gelegenheid krijgen de site te bezoeken." Ondertussen zijn de organisatoren al druk aan het onderhandelen met verschillende dj's. "Er zijn al enkele namen bekend, maar meer daarover later."





Techno

Wat wel al vaststaat, is dat er drie podia komen op het terrein. "Op het hoofpodium gaan we voor commerciële muziek, terwijl op de twee kleinere podia ruimte zal zijn voor onder meer techno", klinkt het.





Voor de eerste editie van het festival mikken de organisatoren op 3.000 bezoekers. "We willen niet meteen te ambitieus zijn. Met Tomorrowland zou ik ons nog niet vergelijken. Eerst leren stappen en dan pas lopen, we zien wel wat de toekomst brengt." Het festival zou plaatsvinden op zaterdag 1 en zondag 2 september. Meer info: ww.facebook.com/highlightfestival