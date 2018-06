Hier kweekt men wereldkampioenen DOCHTER (27) WALTER ARFEUILLE HAALT GOUD IN DISCIPLINE BANKDRUKKEN HANS VERBEKE

09 juni 2018

02u48 0 Ieper Drie atleten uit gymzaal 'De Amateur' van krachtpatser Walter Arfeuille, waaronder z'n eigen dochter Reinilde, hebben vriend en vijand verbaasd op de jongste wereldkampioenschappen bankdrukken in Malta. De jongelui brachten maar liefst twee gouden en één zilveren plak mee naar huis.

Amper 14 was hij, toen Walter Arfeuille in Vlamertinge een eenvoudige gymzaal inrichtte in de garage van zijn ouders. Vandaag, 51 jaar later, heeft hij tientallen jongeren zien komen en gaan. Z'n eigen krachttoeren die in het collectief geheugen van vele tienduizenden gegrift staan, behoren inmiddels tot het verleden. Zijn grootste stunt was vandaag exact 22 jaar geleden in Diksmuide. Toen trok hij een trein van meer dan 223 ton liefst 3,2 meter vooruit met zijn tanden. Maar Arfeuille geeft z'n kennis van krachttraining nog elke dag door aan wie bij hem komt sporten.





Een van hen is Reilinde Logier, de jongste van vijf kinderen van wie Arfeuille zich de vader mag noemen. "Van kleins af aan, hing ik hier al rond", vertelt de 27-jarige vrouw die de familienaam van haar moeder draagt.





Lijkt alleen eenvoudig

"Het bankdrukken ligt me wel. De oefening lijkt eenvoudig, maar dat is ze niet. Liggend op een bankje bij een halter krijg je een ijzeren baar met aan weerszijden flink wat gewichten. Je krijgt de baar aangereikt, moet ze laten zakken tot op je borst en dan weer naar boven duwen, allemaal in één vloeiende beweging. Tijdens de wereldkampioenschappen in Malta duwde ik 72,5 kilogram. Geen persoonlijk record, maar wel goed voor de overwinning in de categorie van 58 tot en met 63 kilogram."





Kevin Lebbe (23) uit Poperinge deed dat kunstje over in de categorie tot 82,5 kilogram. Hij duwde liefst 132,5 kilogram. Bryan Sanders, tenslotte, kaapte een zilveren plak weg. In de categorie tot 67 kilogram duwde hij 102,5 kilogram. "Rijk zullen we er niet van worden, maar het is tenminste een gezonde verslaving", zegt Reinilde. De winnaars kregen een medaille, een grote beker en een getuigschrift. Da's alles. Het kòst ons integendeel behoorlijk wat centen. Reis- en hotelkosten moeten we zelf betalen, net als het inschrijvingsgeld (65 euro, red.) om te mogen deelnemen. En dan hadden we nog geluk dat we niet al te ver hoefden te reizen." Het doet Walter plezier om de prestaties van zijn pupillen te aanschouwen. "Toch is dat niet het allerbelangrijkste. Iedereen in de club is gelijk. De sfeer is goed, we helpen elkaar. En niemand wordt scheef bekeken als hij of zij het wat minder doet dan een ander. Dat de inspanningen ook resulteren in puike prestaties op wereld- en andere kampioenschappen, is leuk meegenomen."