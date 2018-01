Hier komen Hummeltje en Minneke Poes 30 januari 2018

Langs de Hovelandlaan in Ieper zijn de verbouwingswerken gestart van het voormalige gebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak. Op die plaats zullen de kinderdagverblijven Hummeltje en Minneke Poes en de dienst voor opvanggezinnen een nieuw onderdak krijgen. "Het gaat om de eerste fase van de verbouwingen", zegt directeur Ann-Sofie Vannieuwenhuyze. Het gebouw werd al gedeeltelijk afgebroken en er werden al fundamenten aangebracht voor een nieuw aanpalend pand. "De centralisatie van de kinderdagverblijven zal veel mogelijkheden bieden. Het nieuwe decreet voor de opvangsector brengt immers nieuwe uitdagen met zich mee, waarvoor het nieuwe verblijf wel mogelijkheden biedt."





Er is een vergunning voor 88 kinderen, maar er is nog plaats voor uitbreiding. Er zal onderdak zijn voor twee leefgroepen en er komt een buitenspeelplaats tussen het groen. Daarnaast is er ook plaats voor administratie en personeelsfaciliteiten. De volledige verbouwing moet tegen eind volgend jaar afgerond zijn. (CMW)