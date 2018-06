Het strand? Dan moet u aan de Lakenhallen zijn! 11 juni 2018

02u26 0 Ieper Het braderieweekend had nog een leuk extraatje in petto: een manche van het Belgisch Kampioenschap Beachvolley. En reken maar dat heel wat kijklustigen graag afzakten naar de Grote Markt.

Enkele jaren geleden greep Ieper nog net naast het beachvolley-evenement door een probleem met de data. "Maar we hebben ons best gedaan om dit sportieve treffen terug te halen naar onze stad, want het is echt een meerwaarde", zegt schepen van Economie Katrien Desomer (CD&V). "Er zijn heel wat mensen die speciaal voor het kampioenschap afzakken naar Ieper, en dan gelijk ook de Dolle Dagen (zie pagina 14, red.) meepikken."





"Het evenement brengt een bepaalde sfeer met zich mee", knikt ook Peter De Groote, voorzitter van vzw Centrummanagement. "En de finale die op zondag gespeeld werd, kon overigens ook op heel wat belangstelling rekenen." (LBR)