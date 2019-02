Het stadsbestuur van Ieper zet stappen voor nieuwe bedrijventerrein(en) Christophe Maertens

01 februari 2019

18u31 0 Ieper Na het vastlopen van het dossier Reigersburg wil Stad Ieper onderzoeken waar er precies bedrijventerreinen kunnen bijkomen binnen het stedelijk gebied. De nieuwe meerderheid gaat samen met provincie onderzoeken hoe de stad verder kan en moet ontwikkelen.

Het nieuwe Ieperse stadsbestuur geeft het licht op groen gezet voor een nieuw provinciaal onderzoek over de ontwikkeling van de stad. “De vraag is waar de stad nog kan groeien of inbreiden”, zegt bevoegd schepen Philip Bolle (sp.a). “In het vorig jaar goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRUP) werden vijf zones en mogelijkheden voor een verdere stadsontwikkeling aangeduid. De provincie gaat de komende maanden uitzoeken binnen welke grenzen het voor de Ieperlingen opportuun is om bijvoorbeeld te kunnen wonen, ontspannen, school lopen of ondernemen. Deze nieuwe afbakening van het stedelijke gebied is dus echt nodig om onze stad verder te ontwikkelen. “

Het stadsbestuur spreekt van goed nieuws. “De stad kampt met een nijpend tekort aan industriegronden. Het dossier Reigersburg zit al een hele tijd in het slop na een vernietiging van het plan door de Raad van State. In een antwoord om uit dit juridische kluwen te geraken, gaat de stad nu op zoek naar oplossingen: zijn er, naast Reigersburg, bijvoorbeeld nog àndere locaties mogelijk voor nieuwe ondernemingen? Hiervoor worden minstens acht potentiële locaties voor lokale en regionale industrie onderzocht.”