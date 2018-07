Het Perron met vakantie 11 juli 2018

CC Het Perron in Ieper doet tot maandag 6 augustus de deuren dicht wegens vakantie. Dat meldt de website van de stad Ieper. "Tickets online bestellen blijft mogelijk tijdens deze verlofperiode. E-tickets kan je zelfs onmiddellijk thuis printen. Indien je toch kiest om je tickets thuis te ontvangen, bezorgen we deze zodra onze deuren opnieuw openen. We wensen iedereen een fijn verlof toe!", klinkt het. (CMW)