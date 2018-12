Het Nieuwe Zilveren Hoofd uitgebaat door Merel onder toeziend oog van chef en papa Xavier Desmit.



13 december 2018

In het pand waar vroeger het restaurant Het Zilveren Hoofd zich bevond, is sinds kort het eethuis Het Nieuwe Zilveren Hoofd. De zaak wordt gerund door vader en dochter Xavier Desmit (49) en Merel (19). “Mensen kunnen bij ons terecht voor een koffie, lunch en fijn dessert”, klinkt het bij de uitbaters. “Het oude Zilveren Hoofd is niet meer, dus zijn ook de Spaanse tapas verdwenen.” Xavier en zijn dochter baatten voorheen het gastronomische restaurant Dorp 2 uit in Oostvleteren. In 2013 won dat eethuis de prijs voor de Beste Likeur Pralines. Xavier is chef kok, chocolatier en patissier. Hij leidde chefs op in keukens in onder meer Mexico, Chicago, Parijs en China. Hij werkte samen met grote chefs in Vlaanderen. Dochter Merel studeerde pas af en wordt nu verder opgeleid door haar vader. De jongedame is ondertussen barista en theesommelier geworden. Het Nieuwe Zilveren Hoofd, gelegen in de Rijselstraat in Ieper, is open van woensdag tot en met zaterdag van 10u tot 18u. Over de middag kan een lunch worden genomen. Een dessert kan vanaf 14u. Het restaurant focust ook op koffie, thee, wijnen en champagnes. Tijdens de zomer zullen er andere openingsuren zijn. “We willen dan onze champagne- en wijnbar nog meer tot zijn recht laten komen met een aangepaste buitenterras”, aldus Xavier. Het restaurant is te volgen op Facebook en bereikbaar via 0472/989907.