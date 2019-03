Herderin zet schapen in bij beheer open plekken bos Christophe Maertens

14 maart 2019

16u57 0 Ieper Het zal een attente wandelaar al zijn opgevallen, in de Galgebossen in Ieper loopt een kudde schapen rond. Die maken deel uit van een groen project met de bedoeling een stuk heide te creëren in het bos. Een deel van het initiatief wordt bekostigd door het Landschapsfonds op voorwaarde dat het andere deel door crowdfunding wordt gefinancierd.

In de Westhoek houden momenteel zeven groene projecten een crowdfundingscampagne. Het Regionaal Landschap Westhoek, dat bouwt aan het landschap door bomen en heggen te planten, draagt tot 5.000 euro bij aan alle projecten. Sara Hamels is een van de initiatiefnemers. De vrouw is herderin en liet een kudde schapen los op een deel van de Galgebossen in Ieper.

“De bossen zijn 110 hectaren groot en op een tweetal hectaren deden we hier aan maaibeheer met afvoer van het maaisel, met hulp van een tractor en een maaibalk”, zegt boswachter Pierre Hubau. “Het was de bedoeling om een stukje heide te maken, maar na tien jaar hebben we nog steeds niet het beoogde resultaat. Toen ik hoorde van Sara en haar schapen, begon bij mij een lampje te branden.”

“Schapen inzetten heeft zo zijn voordelen”, pikt Sara in. “Zo moeten er geen zware machines meer het bos in. Schapen gebruiken geen benzine en zijn zo klimaatvriendelijker. We bestuderen hoe we de schapen flexibel kunnen inzetten voor het beheer van deze grond. We sturen de schapen samen met de hond naar plaatsen waar er meer begrazingsdruk is. Door dat wat te sturen creëer je meer biodiversiteit. De kudde neemt bij het verplaatsen zaden en insecten mee, die zich anders niet zouden verspreiden. Op die manier maken de schapen echt deel uit van het landschap.”

Het groene project kost wel iets. In totaal heeft Sara zo’n 7.200 nodig – 4.600 euro wil de herderin via crowdfunding verzamelen - voor een kudde van 30 à 35 dieren in goede staat te houden. De herderin moet gebruik maken van een aanhangwagen om dieren te vervoeren, er moeten schapenhekkens komen, de beesten moeten worden geschoren en in de winter bijgevoederd. “Je krijgt daar financieel niets voor terug, het is dus een grote kost”, zegt ze. “Met de steun van het Landschapsfonds lukt het wel, maar ik hoop dit te blijven doen. Daarom denk ik bijvoorbeeld aan het geven van workshops voor kinderen, en ze samen met de schapen en de hond iets bij te leren over het bos. Of wandelingen met volwassenen. Ook het verkopen van leervrije schapenvellen lijkt me wel iets. Daarvoor zoek ik echter samenwerkingen, want goed villen kan ik niet.”

De schapen die Sara inzet zijn een kruisingen met Duitse heideschapen. “Ze zijn met opzet gekozen omdat ze niet alleen het sappige gras afeten, maar ook distels en brandnetels. Ze hebben een goed kuddegevoel om met de hond te werken.”

Sara Hamels is afkomstig uit Oost-Vlaanderen en is een tijdje professioneel herder geweest. “Met mijn verhuis naar de Westhoek heb ik het beroep achter mij moeten laten, maar de schapen zijn wel gebleven.” Meer info over dit en de andere crouwdfundingprojecten via www.voorjebuurt.be/landschapsfondswesthoek