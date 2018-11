Herdenkingsmars langs WOI-sites open voor iedereen 09 november 2018

De dienst Toerisme van de stad Ieper organiseert morgen samen met Wandelclub Nooit Moe Boezinge een wandeldag. Het is meteen de laatste dag van de vierdaagse Herdenkingsmars die de Franse stad Albert met Ieper verbindt. "Deze laatste wandeldag staat open voor iedereen, zowel voor de geoefende als voor de minder geoefende wandelaar", aldus Wesley Butstraen. Er zijn trajecten mogelijk tussen 4 en 24 kilometer. "Op elk traject liggen sites, begraafplaatsen en monumenten rond WOI. Het lange traject loopt langs de kunstinstallatie ComingWorldRememberMe, waar je de 600.000 beeldjes in domein Palingbeek kan bewonderen. Afhankelijk van de gekozen afstand doen we ook de Hooge Crater, Hill 60, de Palingbeek en de Zillebekevijver aan." Er kan vrij gestart worden van 8 tot 15 uur in zaal Fenix in Ieper. Alle informatie via 057/23.92.20 . (CMW)