Herdenking van vergeten oorlogsslachtoffers 06 november 2018

ART Vortn Vis en Curieus Ieper hebben de handen in elkaar geslagen voor een alternatieve 11-november herdenking. "Op die dag worden normaal de soldaten herdacht die hier zijn gesneuveld en dan nog vooral die van de winnende kant", aldus Valentijn Despeghel van Curieus Ieper en Jan Claus van de Vortn Vis. De initiatiefnemers willen nu andere slachtoffers herdenken. "Wat met de minder bekende en vaak vergeten oorlogsslachtoffers? De lokale burgerbevolking, de oorlogsvluchtelingen en de dieren? In Ieper vielen honderden burgerslachtoffers, vooral door bombardementen, Spaanse griep en terreur tegen de burgerbevolking." Alles begint om 13.30 uur in de Vortn Vis. Patrick Indevuyst komt er vertellen over schrijver-soldaten, Jan Claus spreekt over het inzetten van paarden, ezels, honden en duiven. Lieven Stubbe komt een toelichting geven over hoe de oorlog het landschap vernielde en Sabrine Yaghi heeft het als nieuwe Ieperling over wat het betekent om te vluchten uit je geboortestreek. (CMW)