Heraanleg Zonnebeekseweg voorbij 02 juni 2018

De werken in de Zonnebeekseweg in Ieper zijn afgerond. "Er is onder andere een gescheiden riolering aangelegd", zegt schepen van Openbare Werken Stephaan Roo (CD&V). "We hebben ook het straatbeeld aangepast aan een zone 50-omgeving. De voetpaden en de rijweg zijn vernieuwd. Door werk- en weersomstandigheden is de uitvoeringstermijn wat uitgelopen. Dat is vooraf moeilijk in te schatten." In de straat merken enkele bewoners wel dat er wat weinig parkeerplaats is. "Uit een telling bleek dat er voldoende parkeerplaats was voor het grootste deel. Op een gedeelte tussen de Ypermanstraat en Bascule lag de parkeerdruk het hoogst en werd het beurtelings parkeren opgeheven. Hier kan er langs beide zijden geparkeerd worden." (CMW)