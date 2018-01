Hendrik Cherchye ontvangt onderscheiding voor 30 jaar inzet 02u56 0 Foto Eric Flamand

De provincie West-Vlaanderen heeft Hendrik Cherchye onderscheiden met een medaille voor al zijn verdiensten voor de harmonie Ypriana. Dat gebeurde op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de harmonie. Hendrik is de rots waarop Ypriana is gebouwd. Het harmonieorkest ging in de jaren '80 door een diep dal. Onder het voorzitterschap van Cherchye krabbelde de vereniging overeind om uit te groeien tot een van de beste harmonieorkesten van Vlaanderen. Voor zijn inzet is Hendrik nu beloond met een vergulde provinciemedaille van verdienste.











(EFW)