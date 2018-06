Help jij 'Vlamertingse Duivelboys' te supporteren voor elftal? 05 juni 2018

02u59 1 Ieper In de Ieperse deelgemeente Vlamertinge maken ze zich stilaan op voor het komende voetbalgebeuren. De 'De Vlamertingse Duivelboys' roepen alvast iedereen op om vlaggen en spandoeken op te hangen om ons elftal in Rusland te steunen.

Net als bij het Europees voetbalkampioenschap in 2016 willen 'De Vlamertingse Duivelboys' het dorpscentrum tijdens het komende wereldkampioenschap op stelten zetten.





"De wedstrijden van de Rode Duivels zullen te zien zijn op een groot scherm op het kerkplein", zegt Filip Rommens, medeoprichter van de supportersclub 'De Vlamertingse Duivelboys' en uitbater van café T Projekt.





Dorpsgenoten

"We doen ook een oproep naar de bewoners om wat sfeer in de zaak te brengen. Wij zullen de nodige spandoeken ophangen, maar alleen kunnen we niet alles doen. Daarom roepen we de hulp in van onze dorpsgenoten. Mensen, versier jullie gevel, etage, tuin en winkel", klinkt het. Wie dat doet, maakt kans op een van de twee duotickets voor de eerste wedstrijd die de Belgen spelen na het WK." Deelnemen kan door een mailtje te sturen naar vlamertingse.duivelboys@hotmail.com voor 16 juni.





Duoticket

Vermeld naam, adres en telefoonnummer. "Wij gaan in het weekend van 16 en 17 juni langs voor een foto, die we dan online plaatsen", klinkt het. "De twee foto's met de meeste likes winnen het duoticket. Stemmen kan totdat de Rode Duivels uitgeschakeld of wereldkampioen zijn."





(DBEW/CMW)