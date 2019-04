Hele jaar door terrassen in Ieper Meerderheid lost verkiezingsbelofte in Christophe Maertens

10 april 2019

19u19 0 Ieper In Ieper zijn vanaf nu het hele jaar door terrassen toegestaan. Zo maakt de meerderheid meteen één van haar verkiezingsbeloftes waar. Toch klink er ook kritiek. “Het nieuwe reglement vertoont nog wat kinderziektes”, aldus de uitbater van brasserie Au Miroir op de Grote Markt.

Tijdens de laatste Ieperse gemeenteraad werd het nieuwe terrassenreglement goedgekeurd. “Elk jaar vroegen de horeca-uitbaters om terrassen te mogen plaatsen. Die komen dan hoofdzakelijk op het openbaar domein terecht”, aldus het stadsbestuur.

“Om meer mensen aan te trekken, willen we in het centrum permanente terrassen gedogen tijdens het volledige jaar. Daarom maken we de regels uniformer en administratief eenvoudiger.”

Drie zones

Nieuw is dat de stad in drie terraszones wordt ingedeeld in plaats van vier zoals voorheen. Zone A is de Grote Markt en Vandenpeereboomplein. Zone B omvat de historische binnenstad en zone C zijn alle overige straten.

Er worden permanente, uniforme terrassen toegelaten in zone A. De vrije doorgang voor voetgangers wordt opgetrokken van 1,2 meter naar 1,5 meter. De horeca-uitbaters die een terras plaatsen op het openbaar domein in zone C betalen vanaf nu geen terrasretributies meer. Ook moet er maar een aanvraag per legislatuur worden ingediend voor zover het terras ongewijzigd blijft. Luifelterrassen zijn enkel toegelaten in zone A. In de andere zones mogen afgebakende terrassen komen van 1 april tot 11 november. Muziek op het terras is toegestaan, maar het mag niet hoorbaar zijn buiten het terras. Degene met schermen mogen niet worden overdekt, maar parasols zijn toegelaten.

Unizo

Op de gemeenteraad merkte raadslid Peter De Groote (CD&V) op dat er geen rekening werd gehouden met de aanbevelingen van Unizo en dat handelaars met een zaak op de Grote Markt niet werden gehoord. Unizo had graag gezien dat er voor bijkomende terrassen toestemming van de buren moest zijn. “Zo zorgen we ervoor dat handelaars niet zowel links en rechts ingesloten zitten door terrassen wat bereikbaarheid en zichtbaarheid van hun zaak serieus beperkt”, aldus de belangenorganisatie.

Kinderziektes

Jan Verlinde, uitbater van Au Miroir op de Grote Markt, zegt dat het nieuw reglement enkele kinderziektes vertoond. “In het reglement staat dat de vloer dicht moet zijn met uitneembare panelen. Die moeten jaarlijks minstens eenmaal worden uitgehaald om onder het terras te reinigen”, zegt de zaakvoerder.

“Omdat je niets aan de vloer mag vastmaken, zal dat in de praktijk beteken dat je heel het terras moet afbreken, wat toch niet de bedoeling kan zijn.”

Verlinde was niet meteen vragende partij voor een permanent terras. “Ik heb immers plaats genoeg in mijn zaak”, zegt hij.