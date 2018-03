Heilige Familie in De Gevleugelde Stad 09 maart 2018

02u30 0

In Ieper vindt in het weekend van 6, 7 en 8 april de 15de editie van het straattheaterpromotiefestival De gevleugelde Stad plaats. Nieuw dit jaar is dat de school de Heilige Familie in het festival werd opgenomen. Het festival blijft een promotieplatform voor straatartiesten waar heel wat Belgische en buitenlandse groepen naartoe komen. De artiesten stellen hun kunsten voor aan promotoren in de hoop een contract binnen te halen. Het festival staat open voor het groot publiek en is bovendien gratis. "Dit jaar werden er 83 groepen geselecteerd die verspreid over de drie dagen zullen zorgen voor zo'n 300 optredens", aldus coördinator Jan Victoor. Dit jaar zal ook de Heilige Familie deel uitmaken van het festival. "We waren op zoek naar extra effen verharde oppervlakte en een gebied dat 's avonds kon worden afgesloten. De school bleek daarvoor ideaal. Door de gebouwen zal ook het lawaai wat worden gedempt. Er stopt een pendeltreintje voor de ingang van de school, waar niet alleen de koeren, maar ook de feestzaal, een refter en de turnzaal zal worden gebruikt." (CMW)