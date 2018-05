Heilige Bloedprocessie trekt weer door de straten 26 mei 2018

Ieper In Voormezele trekt nu zondag, traditiegetrouw de eerste zondag na Pinksteren, de Heilige Bloedprocessie door de straten.

De processie is een verering van het heilig bloedrelikwie en een aloude traditie in onze streek. Het 'Heilig Bloed van Onze Heer Jezus Christus' werd in de twaalfde eeuw door abt Isaac (1123-1169), de tweede proost van de voormalige abdij van Voormezele, meegebracht uit Rome. "Het bloed werd in 1152 ten slotte van Ieper overgebracht naar Voormezele. Later begonnen bedevaarders het te vereren en is de processie ontstaan", verduidelijkt Wilfried Desodt van het organiserend comité. De processie, waarin zo'n 650 figuranten in meelopen, begint om 15 uur. Eregenodigde is kanunnik Pierre Breyne, de broer van eregouverneur Paul Breyne. (CMW)