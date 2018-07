Hechtingen in gezicht door weggegooid blikje bier in WK-dorp 09 juli 2018

Een 28-jarige vrouw uit Zonnebeke beleefde vrijdagavond het einde van de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Brazilië in tranen. Niet van euforie, maar van de pijn. Een vol blikje bier dat in het WK-dorp in Ieper in de lucht was gegooid, raakte Vicky Capelle vlak naast het oog.





Het was voor het eerst dat Vicky met zoontje Aiden (7) en dochtertje Mila (2) haar vriend Frederik naar het WK-dorp vergezelde. "Aiden wou doodgraag eens naar het voetbal kijken in het WK-dorp", vertelt Vicky. "Het leek me wel een leuk idee. De sfeer was er opperbest. Dat er bij de doelpunten af en toe bier in de lucht vloog, vond ik niet erg. Dat gebeurt op festivals ook."





Maar de sfeer veranderde in de 94ste minuut. "Plots zag ik vanuit mijn ooghoek nog iets naar beneden vallen", vervolgt Vicky. "Een seconde later kreeg ik een klap in het gezicht en begon ik hevig te bloeden. Op de koop toe zat ik helemaal onder het bier." Een zo goed als vol blikje bier dat in de lucht was gegooid, had Vicky net naast het oog geraakt. "Ik hou er een hechting naast mijn oog, een zwelling en een fikse blauwe plek aan over", klinkt het. "Stel je voor dat zo'n blikje op een kindje terecht was gekomen! Ik hoop dat de supporters door dit voorval beseffen hoe gevaarlijk het is volle blikjes bier in de lucht te gooien." Naar de organisatoren werpt Vicky geen steen. Ze kreeg veel steun en bijstand. (LSI)