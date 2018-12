Harde werkers De Palingbeek gelauwerd Redactie

02 december 2018

De mensen met een beperking die helpen op de milieuboerderij van het bezoekerscentrum De Palingbeek halen een prijs binnen. Voor hun inzet krijgen ze de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere.

Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere bekroont elk jaar een verdienstelijke persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met 12.500 euro. Daarmee wordt hun engagement erkend voor cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking, voor het samenleven in buurt of wijk of voor natuur en milieu. “Dit jaar gaat de prijs naar een bijzondere laureaat”, klinkt het bij de jury. “Alle harde werkers van het dagcentrum milieuboerderij De Palingbeek krijgen de prijs. In het dagcentrum komen mensen met een beperking die niet, niet meer of nog niet in staat zijn tot betaald werk. Vrouwen en mannen, vanaf 18 jaar, met diverse rugzakjes. Ze zetten zich in op de boerderij en zijn altijd paraat voor evenementen, bezoekers en activiteiten van andere verenigingen uit de brede omgeving.” Momenteel is in het project een twintigtal mensen ingeschreven. “De Prijs eert echter iedereen die in de voorbije twintig jaar in De Palingbeek meewerkte.” (CMW)