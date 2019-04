Handige brochure over kinderopvang in Ieper Christophe Maertens

12 april 2019

08u55 1 Ieper De stad Ieper verzamelde het volledige aanbod kinderopvang in een overzichtelijke brochure.

In de brochure staan alle opvangmogelijkheden in Ieper en de deelgemeenten. Het gaat niet alleen over de opvang van de kleinsten, ook de mogelijkheid voor opvang van zieke kinderen, kinderen met een beperking en opvang tijdens de vakantie. Kinderopvang is een verzamelterm van verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen: onthaalmoeders, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangvoorzieningen. De brochure is online te zien op de website van de stad, of gratis op te halen in het onthaal van AC Auris.