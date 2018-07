Hamiltonpark officieel geopend 10 juli 2018

In Ieper is het heringericht vestinglandschap opengesteld. In totaal werd meer dan vijf hectare heraangelegd tussen de Majoorgracht en de Oudstrijderslaan. Dankzij het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is deze zone nu herbestemd tot parkgebied. Het eerste wat gebeurde was de inrichting van een loslooppark voor honden.





"Doorheen het hele gebied werden nieuwe wandelpaden aangelegd en houten brugjes verbinden al de zones", aldus burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Een onderdeel van het project is de omvorming van het compostpark tot een groene ruimte die als evenementenplein zal dienen. Hier kunnen muzikale manifestaties een plek krijgen en jeugdbewegingen activiteiten organiseren."





Aan het park zijn nieuwe namen verbonden. Hiervoor konden Ieperlingen voorstellen indienen. Het hoofdpad langs de Majoorgracht krijgt de naam 'Majoorpad'. Voor het meer natuurgerichte deel werd gekozen voor 'Ketelkwaad', de naam voor het oorspronkelijke moerasgebied. Tenslotte luistert het deel waar evenementen plaatsvinden naar 'Hamilton park', naar een stad in Nieuw-Zeeland.





(CMW)