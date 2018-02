Hakhoutbeheer langs bermen A19 12 februari 2018

Op de A19 vinden ter hoogte van de op- en afritten Beselare en Zonnebeke/Ieper Noord in het kader van hakhoutbeheer onderhoudswerken plaats.





Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dit omvat het tot op tien à twintig centimeter boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt drastisch en heeft het uitzicht van een kaalkap, maar dat is tijdelijk. In het voorjaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren komt er een meer gesloten groenscherm. Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk dat om de negen à vijftien jaar wordt uitgevoerd.





De werken zullen ten laatste tegen eind maart beëindigd zijn. Tijdens de uitvoering zal de rechterrijstrook worden ingenomen, telkens tussen 9 uur en 16 uur, dus buiten de spitsuren. (DBEW)