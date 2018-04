Gwendolyn Rutten bakt het bruin tijdens ronde van Vlaanderen 12 april 2018

02u45 0 Ieper Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten bracht gisteren, samen met haar zoontje, een bezoek aan Ieper. Mieke Bruynooghe, zaakvoerster van het ijssalon Il Gusto D'Italia, liet de voorzitter een wafel bakken in haar zaak.

"Ze heeft dat heel goed gedaan en ze mag hier komen werken", lachte Mieke nadat de wafel tevoorschijn kwam. De twee wisselden even gedachten uit over de studentenjobs.





In de voormiddag had Rutten ook al een bezoek gebracht aan de brouwerij van Sint-Bernardus in Watou. De visite van Gwendolyn Rutten kadert in een ronde die de Open Vld- voorzitter doet langs alle Vlaamse steden.





"Het is mijn bedoeling om overal even met de mensen te kunnen praten over de problemen die er leven."





Oorlogsgeschiedenis

De voorzitter bleek onder de indruk van Ieper.





"Ik heb met opzet mijn zoon eens meegebracht omdat hij deze stad met haar oorlogsgeschiedenis toch ook eens moet hebben gezien. Wij zijn afkomstig van Aarschot, dat gekend is als martelarenstad (In 1914 maakte die stad kennis met Duitse represailles tegen de burgerbevolking, nvdr), we weten dus wat WO I aanrichtte, maar hier is dat toch nog wat anders."