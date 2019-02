Gunter Pertry blijft voorzitter van nieuw sp.a-bestuur Christophe Maertens

20 februari 2019

13u58 0 Ieper De Ieperse afdeling van de sp.a heeft dinsdag een nieuw partijbestuur gekozen. Gunter Pertry blijft voorzitter.

Er zijn niet veel nieuwe gezichten te zien in het nieuw verkozen partijbestuur van de sp.a in Ieper. Gunter Pertry blijft op post als voorzitter, terwijl ook ondervoorzitter Steve Meseure, adjunct-secretaris Eric Derdaele en penningmeester Kjell Declercq de komende twee jaar op hun stoel blijven zitten. De partij heeft wel een nieuwe secretaris, namelijk Sofie Sanders. De sp.a ploeg telt tien vrouwen en vijftien mannen. In het huidig Ieperse stadsbestuur zitten sp.a-schepenen Philip Bolle, Valentijn Despeghel en Ives Goudeseune.